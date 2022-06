Kais Saïed veut mettre en place un système politique hybride qui sert uniquement ses intérêts

L’activiste politique Jawhar Ben Mbarek a déclaré, dimanche, à l’agence TAP, que « le président de la République Kais Saïed a échoué à résoudre les dossiers économiques », estimant que « le contexte actuel est marqué par un échec généralisé à tous les niveaux ».

En marge d’une marche de protestation organisée par le Front de Salut National il a ajouté que « le président de la République veut mettre en place un système politique hybride qui sert uniquement ses intérêts et lui donne des prérogatives absolues ».

De son côté, Yosri Dali, ancien député du parlement dissout, a indiqué que « les poursuites engagées contre les opposants de Kais Saïed sont des poursuites politiques qui ne répondent pas aux normes juridiques».

Et d’enchaîner que « le Front de Salut National a montré aujourd’hui qu’il est le courant le plus capable de mobiliser la rue contre cette démarche de dictature».

Les participants à cette marche qui a démarré, dimanche matin, de la place « Le passage » en direction du Théâtre municipal, ont scandé des slogans appelant au départ du président de la République et s’opposant à ses mesures exceptionnelles.

La marche de dimanche a regroupé plusieurs sensibilités politiques opposées au pouvoir de Kais Saïed et plusieurs membres de l’initiative « Citoyens contre le coup d’État » composée de certains membres du parlement dissout et de personnalités politiques proches du mouvement Ennahdha auquel plusieurs font porté la responsabilité de l’échec politique et économique de la dernière décennie.