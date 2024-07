Kamala Harris représente un « danger mondial », selon un député israélien

Le député du parti religieux israélien « United Torah Judaism », Yisrael Eichler a critiqué la vice-présidente et candidate démocrate à la présidence Kamala Harris lors d’une intervention à la plénière de la Knesset dimanche.

Il a déclaré à la Knesset: « Maintenant que nous voyons qu’en Amérique, il y a des éléments qui sont de plus en plus suicidaires, allant avec le progrès qui conduit à un tel point que quiconque se présente à la vice-présidence, la vice-présidente qui se présente à la présidence des États-Unis. »

« Si vous avez entendu, Monsieur le Président, ce qu’elle a dit et comment elle a parlé, c’est un danger mondial parce que Poutine l’entend, le guide suprême iranien Ali Khameini l’entend ».

