Karabakh : près de 70 morts après 24 heures de combats entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

Le conflit opposant Azerbaïdjan et Arménie continue de faire des victimes ce lundi. Depuis dimanche et l’ouverture d’hostilités prononcées, au moins 69 personnes sont mortes dans la région du Nagorny Karabakh, plus connue sous le nom de Haut Karabakh, une province sécessionniste soutenue par l’Arménie?

60 militaires arméniens (dont 28 lundi) ont été tués depuis dimanche matin et le début des combats, selon le ministère de la Défense des séparatistes. Sept civils azerbaïdjanais et deux civils arméniens du Karabakh ont également succombé.

L’Azerbaïdjan n’a pas annoncé ses pertes militaires. Le bilan pourrait être bien plus lourd cependant, les deux camps clamant avoir infligé des centaines de pertes à l’adversaire, et diffusant des images de blindés détruits notamment.

Le ministère de la Défense du Karabakh a par ailleurs indiqué avoir regagné des positions perdues la veille, mais l’Azerbaïdjan a au contraire affirmé avoir fait de nouveaux gains territoriaux.