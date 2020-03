Karaouli salue le potentiel des jeunes en temps de crise, et donne des exemples

Habib Karaouli, P.d.g. de Cap Bank, est émerveillé par l’enthousiasme qui habite la jeunesse tunisienne et le savoir-faire qu’elle a su déployer en ces temps de crise.

« Après le ChatBot Aziza, développé par la start-up ICompass promue par Ahmed Nouisser et Hatem Haddad, qui rend des services énormes en matière d’information et d’interactivité avec le public sur le Covid-19 ce qui soulage énormément les services de santé, nous ne sommes pas peu fier à “CAP Bank” et “CAPSA Capital Partners” d’être le principal soutien financier de Anis Sahbani le promoteur de “Enova Robotics spécialisée” dans la robotique de sécurité, récipiendaire de plusieurs distinctions internationales, qui a conçu et commercialisé le robot utilisé par le ministère de l’Intérieur », a-t-il déclaré . De grandes firmes internationales s’intéressent à ce produit conçu et produit par l’intelligence tunisienne. Une troisième contribution est en cours toujours dans le domaine de l’innovation et de l’intelligence artificielle, a ajouté Karaouli soulignant que « en dépit des difficultés et des entraves de toutes sortes, parce que nous avons suivi le chemin le moins facile, nous avons toujours parié sur notre jeunesse, sur son potentiel créatif et sur sa capacité à se surpasser ».

« Nous en avons la confirmation aujourd’hui dans un des rares domaines où nous avons des avantages compétitifs et qu’il faut absolument soutenir également par des fonds publics. A ceux qui se sont offusqués quand j’avais dit de manière abrupte que les jeunes ne demandaient rien, aucun privilège mais juste « qu’on leur foute la paix », voici la réponse. En temps de crise, ils répondent présents.

Je voudrais ici rendre hommage et #remercier les souscripteurs de nos fonds d’investissement : STAR Assurances, CDC, ATB, AMI Assurances, Carte-Vie, STB, Tunis-Re, Carte Assurances et CAP Bank, qui nous font confiance et appuient nos choix et sans qui nous n’aurions pas eu autant de ressources pour appuyer ces start-up.

Faisons-nous mutuellement confiance. Ayons foi en nos capacités. Arrêtez de croire que la solution vient toujours d’ailleurs. La solution est en nous », a-t-il conclu.