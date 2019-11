Kasserine: Des blessés de la Révolution dans une marche vers Carthage

Des blessés de la Révolution (18 femmes et hommes), issus du gouvernorat de Kasserine, ont entamé, dimanche matin, une marche vers le palais présidentiel de Carthage pour faire part au président de la République Kais Saied de l’injustice dont ils se disent victimes “en étant exclus de la liste officielle des martyrs et blessés de la Révolution”, indique dans une déclaration aux médias le président de l’association des blessés et martyrs de la Révolution à Kasserine Raouf Jabari.

Seulement 66 blessés sur 1281 cas enregistrés dans la région ont été retenus dans cette liste, explique-t-il.

Les blessés “exclus” revendiquent l’ouverture d’une enquête sur ladite liste et sa révision afin de les y inclure. Ils demandent aussi l’application des décrets relatifs à leur dédommagement publié par l’Instance Vérité et Dignité et la réintégration de ceux qui ont été exclus de leur travail à cause du Bulletin N°3, ajoute Jabari.

La commission des martyrs et blessés de la Révolution relevant du Comité Supérieur des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales avait publié le 8 octobre 2019 sur le site officiel du comité la liste définitive des martyrs et blessés de la Révolution. Celle-ci comporte les noms de 129 martyrs et 634 blessés de la Révolution.