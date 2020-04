Quatre patients du coronavirus sont guéris à kasserine, a assuré le sous-directeur régional de la santé, Moncef Mhamdi, au correspondant de MosaiqueFM.

Six autres malades, de retour de Djerba et contaminés par le coronavirus, résident actuellement dans un foyer à Kasserine et effectueront des analyses, a-t-il ajouté.