Kasserine : Une base de données d’éleveurs et de troupeaux

Une « expérience modèle » pour le recensement du cheptel bovin de la délégation de Sbeitla à Kasserine, a été lancée dans la région, sous la supervision d’une équipe du Département des études agricoles et des statistiques de la Commission régionale pour le développement agricole de Kasserine, Selon Mosaïque Fm.

La même source a appris que le processus de « recensement des troupeaux » est distribué dans tous les gouvernorats de la République, en sélectionnant une accréditation de chacun d’eux comme modèle d’expérience, suivie d’une étape d’évaluation avant l’étape du recensement proprement dit aux niveaux régional et national.

L’objectif principal du recensement du bétail est d’obtenir une base de données sur le troupeau et les éleveurs réels pour régir la distribution du fourrage, lutter contre la contrebande et le marché noir, maintenir le troupeau et l’éleveur, et déterminer avec précision les itinéraires des matières premières distribuées.

Mais cette expérience se heurte à de nombreux problèmes, dont le plus important est le fait qu’ « une partie du troupeau est mobile entre l’enclos et les champs, entre les régions, et au-delà des marchés et des frontières », en plus de la dispersion des éleveurs et du coût du comptage logistique et humain, à la lumière du manque de fourrage dû à la pénurie d’eau que connaît le pays, selon ce que les experts ont expliqué, ce qui nécessite « plus d’efforts pour maintenir la sécurité alimentaire en préservant le reste du troupeau, pour fournir de la viande rouge et du lait ».