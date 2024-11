Kébili : Robin des bois est passé, pour les pommes de terre saisies

Les équipes de la direction régionale du commerce à Kébili ont supervisé, vendredi, une opération de réapprovisionnement sur le marché local de quantités importantes de pommes de terre saisies récemment par les brigades de contrôle économique auprès de marchands de la région pour non respect de la réglementation en vigueur.

Ces quantités, qui étaient dissimulées pour être commercialisées dans les circuits non réglementés, ont été mises à la disposition des citoyens dans l’une des grandes surfaces commerciales de la ville de Kébili, au prix de 1650 millimes le kilogramme, selon le directeur régional du commerce, Azouz Salah.

Il a souligné à l’agence TAP, que les campagnes de contrôle économique se poursuivent dans les différentes délégations du gouvernorat, sous la supervision des autorités régionales, en collaboration avec les autorités locales et sécuritaires, ainsi que les représentants de l’instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA).

Ces visites et campagnes d’inspection ont atteint, au cours de ces deux derniers jours 200 opérations de contrôle économique, et ont concerné la plupart des secteurs, notamment les légumes, les fruits, la viande, les volailles ainsi que les produits alimentaires et les poissons.

Ces opérations ont permis de relever 40 infractions économiques et de saisir une tonne de sedari (son de blé), 1500 kg de pommes de terre, 76 kg de sucre ainsi que 27600 œufs pour stockage dans de mauvaises conditions.