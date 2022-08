Kébili: Sit-in des employés de la société de jardinage dans la localité d’ El Argoub

Des employés de la société de l’environnement, de plantation et de jardinage de Kébili ont installé une tente de protestation dans la localité d’ El Argoub au sud de la ville de Douz.

Cette action s’inscrit dans le cadre du durcissement du mouvement de protestation a indiqué vendredi le SG du syndicat de base des cadres et agents de la société Hedi Lahmar précisant que le sit-in se situe près de la vanne principale de transfert des carburants et des installations pétrolières.

La tente d’Argoub est le 4ème point de sit-in des employés de la société de l’environnement de plantation et jardinage de Kébili après les deux points de sit-in à l’entrée ouest de la ville de Kébili et l’entrée ouest de la ville de Douz en plus de la tente qui se trouve depuis plus de 15 jours devant l’entreprise pétrolière Mazarine, a signalé Lahmar.

Selon la même source, les 4 points de sit-in ont pour rôle de bloquer le passage des camions de transport des carburants vers les sites de production jusqu’à la satisfaction des revendications financières des employés.