Kef: Avancement des travaux de la nouvelle briqueterie de Tajerouine

Les travaux du projet de l’usine de fabrication de briques dans la zone industrielle de Tajerouine (gouvernorat du Kef), ont atteint un taux d’avancement de 60%.

Le projet devrait entrer en production en 2024, a indiqué à l’Agence TAP, le PDG du parc industriel du Kef, Mehdi Kelaii.

Réalisé par le groupe « Poulina », le coût de ce projet est estimé à 120 millions de dinars et devrait fournir environ 150 emplois, a-t-il rappelé.

L’usine, qui fonctionnera à l’énergie solaire, s’étend sur une superficie de 13 hectares dans la zone industrielle.

D’après la même source, les efforts se poursuivent pour achever l’aménagement et le raccordement aux réseaux publics, des deux parties de la zone industrielle de Tajerouine qui couvrent respectivement 19 ha et 27 ha, afin d’attirer davantage d’investisseurs pour y mener des projets au profit du développement et de l’emploi dans la région.