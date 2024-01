Kef: Emblavement de 82% des superficies céréalières

La saison des semis des grandes cultures dans le gouvernorat du Kef touche à son terme, après l’emblavement d’environ 82% des superficies prévues à cet effet, a déclaré, à l’Agence TAP, responsable à l’Union Régionale de l’Agriculture et de la Pêche (URAP), Abdelkarim Hidri.

Le responsable a indiqué que la saison agricole a accusé un certain retard pour cause de la rareté des pluies et l’indisponibilité des engrais, notant que les agriculteurs de la région ont bravé ces conditions défavorables en vue d’assurer une bonne récolte.

Il a cependant déploré une pénurie grave d’ammonitrate, substance vitale pour la récolte céréalière, ce qui a affecté négativement le rendement des exploitations agricoles.

