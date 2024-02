Kef: Importance des précautions d’hygiène pour réduire le risque d’infection par la grippe saisonnière

Le responsable de l’information et du programme de santé à la direction régionale de la Santé au Kef, Abdelbaki Jomni a rassuré, mardi dans une déclaration à l’Agence TAP, quant à la stabilité de la situation sanitaire dans la région, suite à la diffusion d’informations faisant état d’une augmentation des infections par la grippe saisonnière et de la détection de certaines cas de Coronavirus.

Dans ce contexte, Jomni a indiqué que les infections à la grippe saisonnière enregistrées n’ont pas provoqué de décès ou d’hospitalisation, notant que des infections isolées et rares par le Coronavirus, ont également été relevées, « sans pour autant que cela conduit à une propagation épidémique dans la région », a-t-il affirmé.

Dans ce contexte, il a appelé à prendre les précautions nécessaires et à adopter les règles d’hygiène habituelles afin d’éviter de contracter la grippe saisonnière et de limiter sa propagation, en recourant, notamment, à la vaccination, au port du masque, au lavage régulier des mains et à l’aération des espaces clos.