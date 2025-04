Kef: Projet de création d’un point de vente de viandes rouges à des prix abordables

Un projet visant à créer un point de vente de viandes rouges à des prix abordables dans la ville du Kef est actuellement en cours de concrétisation.

Cette initiative est menée par l’Office des Terres Domaniales (OTD), en collaboration avec la Douane tunisienne, selon le chef de la cellule de gestion de l’OTD au Kef, Abdelkhalek Bouakka.

Il a souligné, lundi, à l’Agence TAP, que les prix proposés seraient d’environ 40 dinars le kilogramme pour la viande d’agneau et de chèvre, et entre 20 et 36 dinars pour la viande de bœuf.

Il a qualifié ces prix de « raisonnables et tenant compte du pouvoir d’achat des citoyens, qui s’est considérablement détérioré », rappelant que l’Office pourrait également contribuer à fournir ces bétails, en plus des troupeaux ovins et bovins saisis par la Douane tunisienne, après vérification de leur état de santé.

Selon la même source, les autorités locales et la direction de la Douane ont accueilli favorablement ce projet et accepté de collaborer avec l’OTD dans ce domaine, dans le but de faire pression sur les prix et de protéger le pouvoir d’achat des citoyens.

Il a expliqué que ce point de vente permanent sera installé, en cas de lancement du projet, au marché municipal de Ben Ainine au Kef, permettant ainsi de réduire les prix de la viande rouge et de la proposer à des tarifs adaptés au pouvoir d’achat des citoyens.