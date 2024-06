56 mille quintaux de céréales déjà collectés dans le gouvernorat du Kef

Les quantités de céréales collectées dans le gouvernorat du Kef, depuis le début de la saison des moissons se sont élevées à 56 mille quintaux répartis entre l’orge et le blé.

Il s’agit de 41 mille quintaux d’orge et 15 mille quintaux de blé collectés depuis le démarrage de la récolte de l’orge (27 mai) et du blé (01 juin), a indiqué à l’Agence TAP, le commissaire régional de l’agriculture Kamel Dridi.

De son côté le président de l’Union régionale de l’Agriculture et de la Pêche, Mounir Labidi a exhorté les autorités de tutelle à fixer rapidement les prix des céréales afin que les agriculteurs puissent obtenir leurs gains, soulignant la nécessité d’augmenter les prix pour cette campagne compte tenu des difficultés rencontrées par les producteurs en raison de la sécheresse.

Selon les estimations, la récolte céréalière cette saison est « faible » à « modeste » dans le sud du gouvernorat et « bonne » dans le nord de la région où elle devrait atteindre au total entre 500 à 600 mille quintaux.

