Kenya : facilités de financement de 30 Millions dollars accordées par la BAD

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org) a approuvé une facilité de financement du commerce et des PME de 30 millions de dollars en faveur de Family Bank Limited (FBL) au Kenya. Cette facilité devrait stimuler le commerce intra-africain, promouvoir l’intégration régionale et contribuer à réduire le déficit de financement du commerce et des PME dans ce pays d’Afrique de l’Est.

La facilité devrait stimuler le commerce intra-africain, promouvoir l’intégration régionale et contribuer à réduire le déficit de financement du commerce et des PME au Kenya, en mobilisant d’importantes ressources financières pour les PME et les entreprises locales.

La Banque fournira jusqu’à 10 millions de dollars pour soutenir les activités de financement du commerce à court terme en faveur des PME et des entreprises locales, une facilité de garantie des transactions pouvant atteindre 10 millions de dollars pour soutenir la confirmation des transactions de financement du commerce et une ligne de crédit spécifique pouvant atteindre 10 millions de dollars pour soutenir le financement à moyen terme des PME dans les secteurs de la santé, des énergies renouvelables et de l’agriculture.



La Banque africaine de développement estime le déficit de financement du commerce pour le continent africain à 82 milliards de dollars. Comparativement aux multinationales et aux grandes entreprises locales, les PME et les autres entreprises nationales ont plus de difficultés à accéder au financement du commerce et au financement à moyen terme.



