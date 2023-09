Kenya : Hausse record des prix du carburant, décompensé 

Le prix de l’essence au Kenya a atteint un niveau record passant de 1.36 dollar à 1.44 dollar après une révision des prix à la pompe par le régulateur de l’énergie.

Le ministre de l’Energie, a imputé partiellement cette situation à la réduction de la production pétrolière au début du mois par les principaux producteurs, qui a fait grimper les prix mondiaux du brut à leur plus haut niveau depuis 10 mois.

De plus, les prix à la pompe ont augmenté avec la suppression des subventions conformément aux demandes du Fonds monétaire international et le doublement de la TVA sur les produits pétroliers dans le cadre d’une loi de finances qui a été promulguée en juin dernier.

Bien que l’inflation au Kenya soit tombée à 6,7% en août, au cours de l’année écoulée, les prix de l’essence ont augmenté de 22%, l’électricité de près de 50% et les produits de première nécessité comme le sucre et les haricots de 61% et 30% respectivement.

De nombreux médias locaux accusent le gouvernement de préparer de nouvelles hausses d’impôts sur la TVA et les taxes visant les agriculteurs et les propriétaires de voitures.

- Publicité-