Kenya : La BAD  adopte un nouveau plan quinquennal pour stimuler la croissance

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un nouveau document de stratégie pays (DSP) quinquennal pour le Kenya.

Le DSP 2024-2028 se concentre sur la stimulation d’une croissance tirée par le secteur privé à travers le développement des infrastructures, les réformes stratégiques et le développement du capital humain.

Le bureau de la Banque dans le pays a déclaré que ces domaines prioritaires se complèteront et s’appuieront sur ce qui a déjà été réalisé avec l’aide de la Banque, tout en continuant à soutenir la vision du Kenya en matière de transformation structurelle et de renforcement de la résilience.

« Notre soutien, dans le contexte du nouveau DSP 2024-2028, sera sélectivement axé sur quatre secteurs : les transports, l’eau, la gouvernance économique et le développement des compétences », a déclaré l’économiste en chef de la Banque au Kenya.

Pour stimuler la croissance, les interventions de la Banque africaine de développement viseront à réduire les coûts et les temps de transport, à améliorer l’accès à l’eau et aux services d’assainissement à un prix abordable et à accroître la capacité de production agricole grâce à l’irrigation pour lutter contre l’insécurité alimentaire dans le pays.

La Banque financera également des opérations dans le secteur de l’énergie afin de soutenir le développement du secteur privé et de réduire le coût des affaires. Les principaux résultats attendus sont l’amélioration des temps de parcours dans les transports publics, qui passeront de 40 km/h (2022) à 60 km/h d’ici à 2028, ainsi que la réduction des coûts d’exploitation des transports.

- Publicité-