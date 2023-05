Kenya : Les contribuables se préparent à des augmentations de taxes

Les Kenyans se préparent à une augmentation des taxes, le nouveau projet de loi de finances visant l’essence et les produits de beauté.

Faux ongles, pâtes, cryptomonnaies, influenceurs… Afin de renflouer les caisses de l’Etat, le gouvernement kényan prépare une loi instaurant de nouvelles taxes tous azimuts, qui suscite inquiétude et ressentiment dans ce pays d’Afrique de l’Est déjà en proie aux difficultés économiques.

Le texte, qui doit être débattu prochainement au parlement, prévoit que cette batterie de nouvelles taxes rapportera 289 milliards de shillings (2 milliards d’euros) pour abonder le budget de 3 600 milliards de shillings (24 milliards d’euros) prévu pour 2023-24.

Mais il alimente aussi le mécontentement croissant contre le président William Ruto.

Élu l’an dernier en promettant d’améliorer le sort des « débrouillards » du petit peuple, le chef de l’Etat fait depuis face aux critiques, notamment après avoir supprimé des subventions coûteuses sur les carburants et la farine de maïs, dont les prix ont augmenté.

Il se défend en affirmant ne pas avoir d’autre choix, après avoir hérité d’une économie lourdement endettée par son prédécesseur Uhuru Kenyatta qui a multiplié les emprunts pour financer des projets d’infrastructure coûteux.

Déjà ébranlée par la pandémie de Covid, l’économie la plus dynamique d’Afrique de l’Est combat aujourd’hui les conséquences de la guerre en Ukraine et de la sécheresse qui frappe la Corne de l’Afrique, qui sont venues alimenter l’inflation (+7,9% sur un an en avril).

En mars, la banque centrale a abaissé ses prévisions de croissance pour 2023 à 5,8%, contre 6,1% précédemment.

Le Kenya croule également sous une montagne de près de 65 milliards d’euros de dettes, qui inquiète les agences de notation, dont Moody’s qui a abaissé la semaine dernière la note de la dette souveraine du pays.