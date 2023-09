Kenya : William Ruto à la conquête des géants américains du numérique

Opération séduction à la Silicon Valley pour le président kényan. William Ruto était dans l’univers de la technologie pour vendre la destination Nairobi aux entreprises américaines du secteur.

Vendredi à San Francisco, devant des entreprises technologiques et des investisseurs américains de premier plan, il a mis en avant les « priorités stratégiques » de son gouvernement.

« Je suis venu dans la Silicon Valley pour souligner l’intention stratégique du gouvernement kényan de soutenir, par le biais d’infrastructures et d’autres investissements, le renforcement de la position du Kenya en tant qu’épicentre de l’innovation et de la transformation technologique en Afrique. », a déclaré le président kényan.

Cette volonté affichée contraste avec l’augmentation de la taxe sur les services numériques portée à 3 % ciblant, les géants étrangers de la technologie. Mais William Ruto vante le positif.

« Nous avons mis en place l’infrastructure et le cadre institutionnel nécessaires à une connectivité élevée dans tout le pays. Notre taux de pénétration de la téléphonie mobile est le plus élevé du continent. Proche de l’universel. La couverture 4G et 5G est de 96%, avec les principaux centres urbains à travers le pays connectés aux réseaux 5G. Le téléphone mobile reste le principal instrument de la transformation numérique au Kenya, permettant aux gens d’effectuer un large éventail de tâches et de profiter d’un spectre de services à leur convenance. C’est le moteur qui optimise l’énergie agitée d’une nation jeune et entreprenante. », a-t-il affirmé.

Reste à savoir si le pays qui est accusé d’avoir serré la vis a réussi à convaincre les géants américains de la technologie.

Par le passé, le Kenya a été accusé de ne pas avoir renforcé la législation du travail pour empêcher l’exploitation des employés par des entreprises technologiques telles que Meta, qui a été poursuivie en justice par d’anciens employés en raison des mauvaises conditions de travail et accusée de payer de faibles salaires aux modérateurs de contenu.

