Khaled Othmen nommé Président directeur général de la société Djebel Djerissa

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie a annoncé, lundi, la nomination de Khaled Othmen au poste de Président directeur général de la société Djebel Djerissa.

La société de Djebel Djerissa est une société anonyme qui a été constituée en 1899 sous le nom de Boujabeur. En 1905, la société a changé de nom pour s’appeler Ste de Djebel Djerissa.

La société exploite exclusivement le minerai de fer en Tunisie. Elle dispose de deux centres de production (la mine de Tamera-Douahria au Nord-est et la mine de Djebel Djerissa au Nord-ouest du pays) et d’un bureau à Tunis.

