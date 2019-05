Khalifa Haftar de nouveau assuré du soutien d’al- Sissi

Le maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est libyen, a reçu jeudi le soutien du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi lors de sa deuxième visite au Caire en moins d’un mois.

La visite du maréchal Haftar au Caire intervient après une tournée en Europe de son rival Fayez al-Sarraj, Premier ministre du GNA.

« Le président (Abdel Fattah al-Sissi) a affirmé le soutien de l’Égypte aux efforts (Khalifa Haftar) dans la lutte contre le terrorisme et les groupes et milices extrémistes afin de parvenir à la sécurité et la stabilité en Libye », a déclaré le porte-parole de la présidence égyptienne dans un communiqué.

Le chef de l’État égyptien a souligné « le rôle de l’armée libyenne dans (…) la création d’un climat propice aux solutions politiques », a-t-il ajouté, en référence à l’ANL (Armée nationale libyenne).