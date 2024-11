Khan Younis à court de carburant pour faire fonctionner les installations d’eau et d’assainissement

La municipalité de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé qu’elle était à court de carburant pour faire fonctionner les installations d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées.

Les services de base tels que l’assainissement, la collecte des déchets et le transport ne sont plus assurés, ce qui entraînera la propagation de risques sanitaires et de maladies parmi les habitants, selon les médias palestiniens qui ont cité la municipalité.

L’impossibilité de faire fonctionner les puits d’eau et les usines de dessalement prive plus de 1,2 million de résidents de leur droit fondamental à obtenir de l’eau propre pour la boisson et d’autres usages, a ajouté la municipalité.

