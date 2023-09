L’accord commercial préférentiel entre la Tunisie et l’Algérie entrera en vigueur à partir de mars prochain

L’accord commercial préférentiel entre la Tunisie et l’Algérie adopté, samedi , par la Haute commission mixte tenue à Tunis entrera en vigueur, à partir de mars prochain, et il est de nature à augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays, de même que les projets de promotion des zones frontalières examinés lors de la réunion, amélioreront les conditions de vie des habitants de ces régions .Les relations bilatérales ne peuvent , en fait , être rehaussées au niveau de la complémentarité et du partenariat stratégique si les deux pays n’investissent pas dans les zones frontalières a indiqué Mehdi Jomâa , chef du gouvernement tunisien à la clôture des travaux de la Haute commission .

Celui-ci qui s’est félicité des efforts déployés par les gouvernements des deux pays pour fournir un cadre législatif favorable à l’instauration d’un partenariat économique durable, a relevé que la coopération sécuritaire a permis de faire face aux dangers qui guettent la région, citant, notamment, la propagation du terrorisme, de la contrebande et du crime organisé transfrontalier.

Les travaux de la haute commission mixte tuniso-algérienne ont été couronnés par la signature de plusieurs accords de coopération.