La 12 ème édition du Orange Summer Challenge, avec comme thématique la Tech4Good

En partenariat avec Google & EY Tunisie et avec l’appui de la GIZ Tunisie (mandatée par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), Orange Summer Challenge (OSC), la compétition incontournable pour les geeks d’Orange Digital Center, a cette année donné l’opportunité à 21 jeunes ingénieurs et designers de développer, pendant les 3 mois d’été, des solutions technologiques en rapport avec la thématique de cette édition : La « Tech4Good ».

En effet, grâce à l’encadrement sur mesure (formations et mentoring) assuré par les partenaires Google et EY Tunisie et l’expertise des coaches de l’école du code et du FabLab Solidaire EL FabSpace Lac d’Orange Digital Center, les 4 équipes formées de 21 jeunes étudiants ont pu développer en un temps record leurs solutions ; une compétition qui se déroule, faut-il le mentionner, en même temps que 8 autres pays d’Afrique et du Moyen-Orient du footprint d’Orange à travers leurs Orange Digital Centers : Cameroun, Maroc, Egypte, Madagascar, Mali, Jordanie , Burkina Faso et Côte d’Ivoire.

Pour revenir à la Tunisie, c’est lors de la cérémonie de clôture de l’OSC2022 organisée le 11 octobre à la Cité de la Culture que les candidats ont pu présenter et défendre leurs projets, tout déterminés à convaincre l’assistance, venue nombreuse, de voter pour eux, séduite par les avantages incontournables qu’apportent leurs solutions.

Rappelons que le vote du public présent s’est fait via une application mobile et a compté pour 40% de la note globale (les équipes techniques d’Orange Digital Center ayant déjà attribué leurs notes comptant pour les 60% restants) pour les 4 solutions technologiques innovantes suivantes présentées par les équipes d’étudiants :

Blindverse : Un système intelligent qui aide les personnes malvoyantes à mieux interagir avec l’environnement et qui permet de faciliter leurs tâches quotidiennes.

La solution est composée d’une extension de lunettes équipée d’une caméra qui propose aux personnes malvoyantes 4 modes :

Description de scènes : Elle permet de prendre des images lorsque l’utilisateur a besoin de savoir ce qui l’entoure et lui fournit des descriptions de scènes précises à travers un assistant vocal ;

Reconnaissance des billets de banque ;

Identification des produits dans les grandes surfaces à l’aide des codes-barres ;

Réponse audio à une question par rapport à la scène. En cas de danger et à travers l’application mobile, le système permet d’envoyer une notification avec la position GPS exacte à une personne de confiance.

Perro : Un assistant virtuel pour les enfants ayant des difficultés de communication

Il s’agit d’un assistant digital complet conçu pour assurer une expérience d’entraînement de prononciation optimale pour les enfants. Le système est capable de superviser les enfants pendant des exercices personnalisés fournis spécifiquement par des orthophonistes, à travers une plateforme web qui va leur permettre par la suite de suivre l’évolution des enfants avec une intervention limitée des parents. Les enfants seront plus investis dans la réalisation des exercices pour simuler un jeu attractif avec un système de scoring automatique intégré.

FireFlow : Un réseau de nœuds IoT pour évaluer et prédire tout risque d’incendies

C’est un dispositif qui fournit des solutions de détection ultra-précoces des incendies ainsi que des prédictions sur la propagation du feu dans les forêts, montagnes, etc.

Il s’agit d’un réseau de nœuds connectés couvrant les montagnes et les forêts, placés à des coordonnées critiques, équipés d’une station météorologique et d’un ensemble de capteurs. Grâce à un modèle d’intelligence artificielle, la solution permet aussi de déterminer les routes à prendre sur une carte d’itinéraires pour garantir une intervention sûre.

La solution propose également une plateforme qui affiche les emplacements des incendies en temps réel sur une carte thermique interactive.

VSM Technologies : Un système équipé de capteurs pour monitorer l’état de santé des bébés prématurés

Il s’agit d’un dispositif équipé de :

Une caméra qui permet de mesurer le rythme cardiaque et respiratoire, la pression artérielle et la concentration de l’oxygène des bébés ;

Une caméra thermique qui permet de mesurer la température des bébés.

Les données collectées sont accessibles à partir d’une application mobile et web, ce qui permet au corps médical (médecins et infirmiers) de suivre en temps réel les indicateurs de vie des bébés prématurés. VSM Technologies est aussi un système de gestion d’alertes, qui permet aux médecins d’intervenir à temps, donnant ainsi de meilleurs chances de survie aux bébés prématurés.