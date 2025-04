Le Pistache bio de Gafsa, les dattes bio de Kébili et l’huile d’olive bio de Sfax, au «Bio-Expo 2025 »

La 15ème édition du Salon International de l’agriculture biologique et de l’agroalimentaire «Bio-Expo 2025 », se tiendra du 17 au 19 avril 2025, au siège de l’Union tunisienne de l’industrie du commerce et de l’artisanat (UTICA), avec la participation de 100 exposants.

La Directrice du Salon, Lamia Oueslati a indiqué, dans une interview réalisée au studio télévisé de l’Agence TAP, que ce salon est une opportunité exceptionnelle pour les producteurs dans le secteur de l’agriculture biologique et de l’agroalimentaire, pour présenter leurs produits et développer leurs relations professionnelles. Ce salon constitue également une opportunité pour les visiteurs pour acquérir des produits qui sont totalement biologique.

Oueslati a mis l’accent sur l’importance de l’agriculture biologique, en tant que pilier pour préserver l’environnement et la santé du consommateur, en plus de la promotion de l’exportation, soulignant que le nombre des opérateurs dans secteur s’élève à 6200 agriculteurs

Elle a souligné que les produits biologiques qui seront exposés lors de cette édition, qui est organisée en partenariat avec la Direction générale de l’agriculture biologique au ministère de l’agriculture, proviennent de près de 20 gouvernorats, tels que le pistache Bio de Gafsa, les dattes Bio de Kébili, et l’huile d’olive Bio de Sfax

La responsable a, par ailleurs, précisé que l’agriculture biologique ne concerne pas que les légumes, mais également les produits cosmétiques, à l’instar de l’huile de figue de barbarie qui enregistre une demande accrue en Europe, faisant savoir que deux sociétés exportatrices en Tunisie font l’exportation de ce produit, à l’étranger, en grande quantité.

Des conférences sur l’agriculture biologique et des ateliers de sensibilisation destinés aux enfants se tiendront en marge de salon pour les sensibiliser quant à l’importance de l’alimentation biologique, en plus il aura, à cette occasion, l’organisation d’un concours de dégustation pour la meilleure qualité d’huile d’olive.

Oueslati a souligné l’importance renforcer le rôle de l’Etat en matière d’appui à ce secteur, et son développement pour que la production des produits agricoles biologique augmente davantage.

