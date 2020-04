La 19e édition des Jeux Méditerranéens du 25 juin au 5 juillet 2022 à Oran

La 19e édition des Jeux Méditerranéens, initialement prévue du 25 juin au 5 juillet 2021 à Oran, a été décalée

d’une année, jour pour jour, en raison de la pandémie du nouveau Coronavirus, a annoncé dimanche le ministère algérien de la Jeunesse et des sports (MJS).

“On s’est mis d’accord avec le Conseil international des Jeux Méditerranéens pour que cette édition se déroule du 25 juin au 5 juillet 2022″ a indiqué le MJS dans un communiqué, dont une copie a été transmise à

l’APS. La cérémonie de clôture des Jeux Méditerranéens 2022 prévue le 5 juillet 2022, coïncidera avec le 60e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, souligne la même source.

Le gouvernement algérien et le Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM) avaient pris le 31 mars dernier la décision commune de reporter, d’une année, les Jeux méditerranéens d’Oran qui se tiendront

désormais en 2022.

Le report des Jeux méditerranéens d’Oran est essentiellement motivé par le souci commun de réaménager leur périodicité par rapport au calendrier olympique, de rehausser la qualité des Jeux et leur rayonnement, ainsi que la préservation de la santé des athlètes, tout en leur assurant une préparation optimale en prévision de cet important rendez-vous”, avait déclaré le ministre Sid Ali Khaldi.

De son côté, le président du comité international des Jeux Méditerranéens, l’Algérien Amar Addadi avait salué la décision prise par le gouvernement algérien, soulignant que l’instance méditerranéenne a demandé le report de la 19e édition d’Oran par rapport à la reprogrammation des Jeux olympiques-2020 de Tokyo, qui finalement auront lieu en 2021.

“Le CIJM a demandé le report de la 19e édition des Jeux méditerranéens à 2022 pour des raisons qui sont essentiellement liées au calendrier olympique”, a-t-il expliqué, en précisant que “le Comité d’organisation aura plus de temps pour réunir toutes les conditions et offrir ainsi à l’ensemble des athlètes méditerranéens une édition brillante, qui hisse plus haut l’image de l’Algérie”.

Le président du CIJM avait réitéré l’engagement de son instance à poursuivre et à consolider la coopération à l’effet d’assurer les conditions “optimales” d’un succès “retentissant” des JM d’Oran. Pour rappel, les Jeux Olympiques de Tokyo, initialement programmés du 24 juillet au 9 août 2020 avant leur report pour cause de Coronavirus, auront lieu finalement du 23 juillet au 8 août 2021.