La 1ère clinique Tuniso-Guinéenne, sera inaugurée ce septembre

Après la grande réussite de sa première mission focus santé au Mali, Tunisia Africa Business Council lance sa deuxième mission focus santé et caravane médicale du 04 au 08 septembre 2019 en Guinée Conakry. Cette mission vise à développer la coopération dans le domaine de la santé entre les deux pays frères et à promouvoir l’échange de compétences médicales et paramédicales africaines.

Elle sera constituée de médecins dans différentes spécialités (orthopédie, urologie, ophtalmologie, chirurgie réparatrice, cardiologie, génécologie…) et d’autres acteurs clés dans le domaine de la santé (sociétés d’évacuation sanitaire, société de vente de matériels médicaux, société de fabrication et de vente de produits de base pharmaceutiques, cabinet spécialisé en radioprotection et physique médicale et cabinet de formation dans le domaine de la santé …)

En marge de cette mission sera inaugurée la première clinique privée Tuniso-Guinéenne « le centre Guinéo-tunisien d’excellence de rééducation fonctionnelle ». La délégation Tunisienne composée d’une quinzaine de docteurs sera menée par le fondateur et secrétaire générale de TABC, Anis Jaziri. Plusieurs rencontres de hauts niveaux ont été programmées en marge de cette importante mission.