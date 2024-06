La BAD accorde à la Tunisie 53 MD pour financer le projet de promotion de l’agroforesterie et de restauration des paysages forestiers dégradés

La Banque africaine de développement (BAD) a accordé, jeudi, à la Tunisie un financement de 17 millions de dollars ( 53 millions de dinars) , pour financer le projet de promotion de l’agroforesterie et de restauration des paysages forestiers dégradés de la Tunisie (PARFD), dans les gouvernorats Béja, Siliana et Bizerte Signé entre la ministre de l’Economie et de la planification, Feryel Ouerghi et la Directrice générale adjointe Afrique du Nord à la BAD Malinne Blomberg, cet accord de financement est réparti entre un crédit de 14 millions de dollars et un don s’élevant à 3 millions de dollars. Ce financement est accordé par le Fonds Stratégique pour le Climat géré par la BAD, dans le cadre du Programme d’Investissement Forestier (FSC/FIP)

Le crédit est accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 1,11 %, et remboursé sur une période de 20 ans avec 8 années de grâce.

Le projet de promotion de l’agroforesterie et de restauration des paysages forestiers dégradés de la Tunisie sera exécuté sur la période: 2024-2029, par la Direction générale des Forêts au sein du ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

La ministre a relevé que ce projet revêt une importance en termes d’investissement inclusifs et durables, ciblant la réduction de la pauvreté, la création de richesse et l’amélioration de l’empreinte carbone du pays à travers la mise en œuvre des activités génératrices de revenus

Il s’agit, également, du renforcement des moyens de lutte contre les incendies de forêts et la mise en place d’un dispositif d’alerte précoce pour la préservation des ressources naturelles

En termes d’impacts socio-économiques, le projet contribuera à l’amélioration des conditions de vie d’environ à 42000 individus, et ciblera la création d’environ 2200 de nouveaux emplois directs et indirects.

De son côté, Blomberg a souligné que ce projet cible la restauration des paysages forestiers du domaine public de l’Etat, ainsi que l’agroforesterie du domaine privé dans les trois gouvernorats précités, faisant savoir que 33 mille hectares de terres seront restaurées dans le cadre de ce projet. Il a également un caractère très fort du genre, avec 33 % des bénéficiaires qui sont des femmes.

Il s’agit d’un projet ambitieux qui vise la facilitation du développement des territoires ruraux et la restauration des paysages pour la séquestration du carbone (processus correspondant à un stockage de Carbone dans le système sol-plante) en Tunisie et l’atténuation des effets négatifs du changement climatique, à travers la mise en œuvre des activités, telles que l’apiculture reboisement, les plantes médicinales et aromatiques.

Le coût total du projet s’élève à 23,722 millions de dollars (environ 73,539 millions de dinars), dont le financement est assuré par la BAD (17 millions de dollars) , une contrepartie du gouvernement de 6,062 millions de dollars, ainsi qu’une contribution des bénéficiaires d’environ 0,661 million de dollars.