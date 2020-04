La BAD approuve un nouveau fonds pour l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un nouveau Fonds fiduciaire pour l’égalité entre les sexes (GETF) visant à promouvoir l’égalité du genre et l’autonomisation des femmes en Afrique, a annoncé vendredi, la BAD.

Financé par des donateurs, le GETF appuiera la mise en œuvre et l’intensification de l’initiative favorisant l’accès des femmes au financement en Afrique ” AFAWA ” de la Banque et encouragera les opérations “de prêt et hors prêt transformatrices en faveur de l’égalité hommes/femmes.

Selon la BAD, les principaux investisseurs dans le GETF, crée pour une période initiale de 10 ans, sont les gouvernements de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Outre les donateurs du G7, plusieurs pays ont exprimé leur intérêt pour ce fonds.

A travers l’AFAWA, qui vise à combler le déficit de financement de 42 milliards de dollars auquel sont confrontées les femmes en Afrique, la Banque est à la tête d’un effort majeur visant à libérer la capacité entrepreneuriale des femmes et leur participation économique pour un impact maximal sur le développement.

Mardi 31 mars, le conseil d’administration de la BAD a approuvé également, un mécanisme financier de partage des risques, – un instrument financier innovant pour réduire les risques des entreprises autonomisées par les femmes, améliorer leur profil auprès des banques et les aider à se développer et à prospérer en tant qu’entrepreneurs.

“C’est un grand jour pour le continent et les femmes africaines car ce mécanisme offre des moyens innovants de relever les défis de l’accès au financement pour les femmes chefs d’entreprise africaines “, a déclaré le président de la Banque Akinwumi Adesina.