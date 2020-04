La BAD : En plus de la crise sanitaire, l’Afrique ne peut pas se permettre de subir une crise alimentaire

Le président de la Banque africaine de développement ( BAD) Akinwumi Adesina a annoncé ce mardi 14 avril 2020 que l’Afrique ne peut pas se permettre de subir une crise alimentaire due au criquet pèlerin.

« Nous sommes engagés dans une course contre la montre pour enrayer la pandémie de Covid-19. Alors que cette lutte mobilise l’attention du monde entier, une nouvelle crise, qui pourrait provoquer encore plus de victimes, se prépare en Afrique avec l’invasion massive de criquets. Dans toute l’Afrique de l’Est, des milliards de criquets pèlerins sont en train de dévaster notamment le Kenya, la Somalie, l’Éthiopie, le Soudan, le Soudan du Sud, l’Ouganda et Djibouti. Selon différentes informations, leur nombre devrait augmenter et être multiplié par 400 d’ici à juin 2020, plaçant ainsi la région en situation de crise.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime que, si la situation n’est pas rapidement maîtrisée, cinq millions de personnes supplémentaires seront confrontés à une crise alimentaire à l’horizon de juin en Afrique de l’Est.

Une course contre la montre sans précédent a commencé pour réduire de toute urgence la progression et l’impact potentiellement dévastateur d’une double menace meurtrière pour des milliers d’Africains : le Covid-19 et les criquets pèlerins ».

Il a ajouté que « Nous savons tous que les pluies sont bonnes pour les récoltes. Mais quand les pluies abondantes créent aussi un environnement favorable à la reproduction des criquets, la joie et les promesses d’abondance qu’elles devaient apporter font soudainement place à l’accablement que provoque la perspective d’une famine. La meilleure des périodes est-elle en train de devenir la pire ?

Il a précisé que “La reproduction des populations de criquets a augmenté de façon massive. Une invasion de criquets est un fléau qui se déplace avec des effets dévastateurs : imaginez un tapis de criquets pouvant être constitué de 150 millions d’individus couvrant un kilomètre pour chaque kilomètre carré.

Réfléchissez au fait qu’ils peuvent dévorer des cultures en une seule journée qui, elles-mêmes, pourraient nourrir environ 35 000 personnes. En Afrique de l’Est, où la FAO estime qu’environ 20 millions de personnes sont déjà en situation d’insécurité alimentaire, les conséquences seront dévastatrices. La crise provoquée par les criquets pèlerins fait son apparition au moment même où le continent doit faire face à la pandémie de Covid-19. Ce sont deux situations difficiles à affronter. Aujourd’hui, malheureusement, les choix de millions de pauvres sont étrangement similaires : rester confiné et éviter de mourir du coronavirus ou mourir de faim en restant chez soi… » a déclaré Akinwumi Adesina .