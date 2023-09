La BAD et la CEDEAO évaluent la mise en œuvre de la Stratégie de l’intégration régionale

La Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Banque africaine de développement (www.AfDB.org) ont conclu les consultations pour l’évaluation à mi-parcours de la Stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique de l’Ouest (DSIR) (https://apo-opa.info/3PKfIiO) pour la période 2020-2025.

Le Groupe de la Banque a approuvé en mai 2020, un Plan d’action régional pour l’Afrique de l’Ouest pour la période 2020-2025 comme cadre programmatique et financier de soutien aux efforts d’intégration régionale de l’Afrique de l’Ouest. Avec un plan d’investissement indicatif initial de 4,52 milliards de dollars américains, le DSIR de l’Afrique de l’Ouest est centré sur l’amélioration des infrastructures résilientes et l’appui au développement des entreprises régionales.

Les réunions ont eu lieu du 5 au 15 septembre 2023 au siège de la Commission de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria. Les deux parties ont évalué les principaux résultats à mi-parcours et procédé à une revue de performance du portefeuille régional de la Banque.

L’évaluation s’est concentrée sur les enjeux actuels de l’intégration ouest-africaine : défis, opportunités et perspectives. Elle a également examiné l’orientation stratégique et les domaines d’intervention prioritaires de la Banque, les projets prioritaires communs aux deux institutions et l’état de leur coopération. Elle a permis de dégager un consensus sur les perspectives, les orientations et les domaines d’intervention dans le cadre des futurs projets prioritaires de la Banque.

Entre autres questions pertinentes, les affaires économiques et l’agriculture, le développement humain et les affaires sociales, les infrastructures, l’énergie et la numérisation, les questions politiques, la paix et la sécurité, les transports et les technologies de l’information et de la communication, ont également été abordées.

