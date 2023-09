La BAD exclut pour 15 mois, Beza Consulting Engineers et Gidey Gebrezgabher Gebremariam pour pratiques frauduleuses 

Le Groupe de la Banque africaine de développement a annoncé le 29 août 2023, à Abidjan, l’exclusion, pour une durée de quinze mois, à compter du 21 août 2023, de la société Beza Consulting Engineers PLC et M. Gidey Gebrezgabher Gebremariam, pour pratiques frauduleuses. Beza Consulting Engineers PLC est une société à responsabilité limitée, enregistrée en Éthiopie. M. Gidey Gebrezgabher Gebremariam en est le président du Conseil d’administration et le directeur général.



Une enquête menée par le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption (PIAC) du Groupe de la Banque africaine de développement a établi que la société Beza Consulting Engineers PLC et M. Gidey Gebrezgabher Gebremariam se sont livrés à des pratiques frauduleuses dans un appel d’offres pour la fourniture de services de conseil dans le cadre du projet routier Kapoeta-Boma-Raad, une composante des études de facilitation des transports et d’amélioration des routes du programme du corridor Kampala-Juba-Addis Abeba-Djibouti.



Le projet routier Kapoeta-Boma-Raad visait à construire la route reliant entre autres, l’Ouganda, le Soudan du Sud, l’Éthiopie et Djibouti et à développer d’autres infrastructures communautaires.



Durant la période d’exclusion, la société Beza Consulting Engineers PLC, ses filiales et M. Gidey Gebrezgabher Gebremariam seront interdits de participer à des appels d’offres pour des projets financés par le Groupe de la Banque africaine de développement.



À l’expiration de la période d’exclusion, Beza Consulting Engineers PLC ne pourra participer à nouveau aux activités financées par le Groupe de la Banque africaine de développement qu’après avoir mis en œuvre un programme de conformité à l’intégrité conformément aux directives de la Banque.



De même, M. Gidey Gebrezgabher Gebremariam ne pourra participer à nouveau aux activités financées par le Groupe de la Banque africaine de développement qu’après avoir suivi une formation accréditée en matière d’éthique et d’intégrité des affaires conformément aux directives de la Banque.

