La BAD exclut pour quinze mois, la société Ogon-Asu Company Limited pour pratiques frauduleuses et obstructives

Le Groupe de la Banque africaine de développement (http://www.AfDB.org) a annoncé le 9 mars 2023, l’exclusion, pour une durée de quinze mois, à compter du 24 février 2023, de la société Ogon-Asu Company Limited et de son directeur général, M. William Tuku Ogon pour pratiques frauduleuses et obstructives. La société Ogon-Asu Company Ltd. est une entreprise de construction enregistrée en République fédérale du Nigeria.



Une enquête menée par le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption de la Banque a établi que Ogon-Asu Company Ltd. s’était livrée à des pratiques frauduleuses lors d’un appel d’offres pour la fourniture d’équipements et la construction de balances de charge à l’essieu/stations de pesage le long de la route Enugu-Abakaliki-Mbok (Ogoja Junction) – Ikom-Mfum au Nigeria, une composante du programme de facilitation du transport sur le corridor routier Bamenda-Mamfe-Ekok/Mfum-Abakaliki-Enugu au Cameroun et au Nigeria. L’enquête a, en outre, établi que le directeur général de la société, M. William Tuku Ogon s’était livré à une pratique d’obstruction au cours de l’enquête.



Durant les 15 mois de la période d’exclusion, Ogon-Asu Company Ltd., ses filiales et M. William Tuku Ogon ne seront pas habilités à participer aux opérations et activités financées par le Groupe de la Banque africaine de développement.



