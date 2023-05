La BAD soutient le Maroc pour une croissance « plus forte et inclusive »

La Banque Africaine de Développement va soutenir le capital humain au Maroc. L’institution financière veut assurer au royaume une croissance plus forte et inclusive.

L’annonce a été faite par le représentant résident de la BAD (Banque Africaine de Développement) au Maroc, Achraf Tarsim. Ce dernier est présent à Charm el-Cheikh, en Égypte, à la 58ème Assemblée Annuelle de l’institution financière dont le siège est à Abidjan (Côte d’Ivoire). « La BAD soutiendra également la gestion des ressources en eau et en énergie pour renforcer la résilience de l’économie marocaine aux chocs exogènes », a précisé l’officiel.

« Des projets structurants et innovants sont en cours de mise en œuvre au niveau des secteurs du transport et de la logistique, des énergies renouvelables, des chaines de valeurs agricoles et rurales, de l’entreprenariat et la formation professionnelle, de la santé et de l’eau », a poursuivi Achraf Tarsim, non sans préciser que la BAD soutient le cap défini par le nouveau modèle de développement du royaume chérifien.