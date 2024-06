La balance commerciale alimentaire est excédentaire de 1581 MD à fin mai 2024

La balance commerciale alimentaire a enregistré, au cours du mois de mai 2024, un excédent de 1581 millions de dinars (MD), contre un déficit de 485,9 MD durant le même mois de l’année précédente, a indiqué l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

Les exportations alimentaires en valeur ont enregistré une hausse de 57,3% alors que les importations ont baissé de 12,2%. Le taux de couverture a atteint 153,4% en mai 2024, contre 85,6% au cours du même mois 2023.

L’excédent enregistré est essentiellement le résultat d’une part de la hausse des exportations de l’huile d’olive (+102,4%), des produits de la pêche (+36,9%) et des dattes (+21,9%) et d’autre part de la régression des importations du sucre (-54,3%), des céréales (-14%) et des huiles végétales (-3,7%).

Le prix moyen à l’exportation de l’huile d’olive (27,17 D/kg) a enregistré une croissance de 74,2% par rapport à l’année précédente, alors que les prix à l’importation des produits céréaliers ont enregistré une baisse variant entre 15% et 29%.

S’agissant des principaux produits exportés, les prix à l’exportation ont observé une hausse de 74,2% pour l’huile d’olive, de 27,5% pour les agrumes, 22,5% pour les produits de la pêche et de 4,6% pour les dattes, contre une baisse de 0,2% pour les tomates par rapport à la même période de l’année précédente.

Les prix à l’importation des céréales ont connu une baisse de 14,7% pour le blé dur, de 21,2% pour le blé tendre, de 29,2% pour l’orge et de 24,9% pour le maïs.

Il en est de même pour le prix des huiles végétales, marquant une diminution de 21,8% et du lait et dérivés de 6,4%, contre une hausse de 25,5% pour le sucre.

L’ONAGRI a rappelé que le déficit de la balance commerciale globale a atteint 6413 MD à fin mai 2024, contre – 8100,7 MD à fin mai 2023, doit une baisse de 18,4%, soulignant que l’excédent de la balance commerciale alimentaire a contribué à baisser le déficit de la balance commerciale globale par rapport à la même période de l’année dernière passant de 6 % à -24,7%.

Le total des importations est passé de 34004,4 MD à fin mai 2023 à 33162,9 MD à fin mai 2024, soit une baisse de 2,5%. Les importations alimentaires ont représenté 8,9% des importations totales.

Le total des exportations a augmenté de 3,3% passant de 25903,7 MD à 26750,0 MD. Les exportations alimentaires ont représenté 17,0% des exportations totales.

