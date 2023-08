La Banque centrale de Libye annonce l’unification de ses branches Ouest et Est

Dans un communiqué daté du 20 août 2023, le gouverneur de la Banque centrale de Libye, Seddik AlKebir et le vice-gouverneur, Maraii Raheel, ont annoncé depuis le siège à Tripoli, la réunification des branches de l’Est et de l’Ouest en une seule institution souveraine unie. Les dirigeants ont également déclaré leur engagement à poursuivre les efforts et travaux institutionnels concernant les conséquences de la division des deux Banques centrales ces dernières années. Cette annonce a suscité de nombreuses réactions dont celles du premier ministre du Gouvernement d’Union Nationale GUN A. Dbeiba, annonçant « une étape importante » vers l’amélioration des performances de l’institution souveraine au même titre que le Premier ministre du gouvernement de stabilité nationale (GSN) à l’Est, Oussama Hammad, déclarant apprécier « tous les efforts déployés pour soutenir l’unification de la banque, et qui permettront de résoudre les conséquences résultant de la division ». Alors que le conseil présidentiel a appelé à prendre l’unification de la BCL comme un exemple à suivre pour unifier le reste des institutions de l’État, l’Ambassade des EtatsUnis a communiqué en déclarant également que cette illustration d’unité est un exemple majeur et a encouragé à ce que les dirigeants de la BCL poursuivent ce processus en prenant des mesures concrètes sur l’intégration des systèmes financiers et de surveillance, notamment en relançant le conseil d’administration de la BCL unifié. Les principales thématiques des travaux d’unification concerneront le système bancaire et financier, les liquidités et le système de compensation entre l’Est et l’Ouest du pays.

