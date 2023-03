La BERD aide la Tunisie à mieux combattre la criminalité financière

Afin de renforcer les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent et de respect des sanctions, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et l’Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) se sont associées pour proposer des programmes de formation plus solides en Tunisie, en Égypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Dans le cadre de cette nouvelle initiative, 90 étudiants en Égypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc et en Tunisie auront la possibilité de travailler en vue d’obtenir le titre de spécialiste agréé en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (CAMS).

Par ailleurs, 30 autres étudiants de Cisjordanie et de la bande de Gaza pourront obtenir les titres de CAMS et de Certified Global Sanctions Specialist (CGSS). Dans le cadre de ce programme, les étudiants bénéficieront de la prise en charge de leurs frais de cours, de ressources pédagogiques et d’un accès aux cours en salle de classe virtuelle.

En outre, les candidats recevront gratuitement une adhésion annuelle à l’Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). L’ACAMS lancera un nouveau chapitre co-localisé, le chapitre Afrique du Nord et Levant, en octobre 2023 avec le soutien de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Le chapitre se concentrera sur la formation et le développement professionnel en matière de lutte contre la criminalité financière et de conformité aux sanctions pour ses membres dans la région. L’ACAMS et la BERD sont actuellement en train d’examiner les membres du conseil d’administration de la section.

Selon Scott Liles, directeur général de l’ACAMS, le partenariat avec la BERD contribuera à protéger l’État de droit et les institutions financières en Afrique du Nord et dans les territoires palestiniens. De telles collaborations sont essentielles dans la lutte mondiale contre la criminalité financière, car elles soutiennent les normes de conformité internationales et conduisent à des enquêtes qui aboutissent à la confiscation d’actifs et à l’arrestation de criminels motivés par la finance.

Heike Harmgart, directrice générale de la BERD pour la région du sud et de l’est de la Méditerranée, a déclaré qu’elle était fière de déployer les programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme en Afrique du Nord et au Levant, en s’appuyant sur les progrès réalisés en partenariat avec l’ACAMS.

En 2020, l’ACAMS et la BERD ont accordé des bourses à 70 responsables de la conformité en Ukraine, en Géorgie et en Moldavie pour qu’ils obtiennent des certifications CAMS, ce qui a constitué la base de cette nouvelle entreprise. L’Union européenne (UE) a financé la première série de bourses de la BERD. En outre, la création de la section Eurasie en 2021 a permis d’étoffer les programmes de formation professionnelle et de mise en réseau des professionnels de la conformité dans divers pays, tels que l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Kirghizstan.

Dans l’ensemble, cette nouvelle initiative devrait permettre de former davantage les professionnels de la lutte contre la criminalité financière et de la conformité aux sanctions dans la région mondiale.