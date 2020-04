La BERD lance au Maroc son 1er investissement dans le cadre de sa réponse au Coronavirus

La BERD intensifie ses efforts dans la lutte contre l’impact de la pandémie de coronavirus sur l’économie du Maroc avec la mise en place d’une facilité de financement de 145 millions d’euros à Bank of Africa -BMCE Group.

Il s’agit du premier investissement au monde réalisé dans le cadre du Programme de Résilience de la BERD, en réponse à la crise due au COVID-19, qui a été mis en place pour répondre aux besoins immédiats de liquidités et de fonds de roulement à court terme des clients existants, le Maroc devenant le premier pays d’opérations de la BERD à bénéficier de ce nouveau programme et Bank of Africa-BMCE Group devenant le premier partenaire de la BERD à déployer ce programme.

Ce Programme est un élément clé de l’Enveloppe de Solidarité (Solidarity Package) mis en place sous le projet de réponse et de relance de la BERD face au COVID-19.

Un prêt de 100 millions d’euros permettra à Bank of Africa – BMCE Group de répondre aux besoins de liquidités des entreprises, notamment ceux des petites et moyennes entreprises (PME), qui connaissent une forte baisse de leur activité, de leur chiffre d’affaires ainsi que de leur rentabilité.

En outre, la BERD a augmenté de 50 millions de dollars US (équivalent à 45 millions d’euros) la limite existante de financement des opérations de commerce extérieur, visant à faciliter les transactions d’import et d’export des entreprises.

Marie-Alexandra Veilleux-Laborie, la directrice, chef du bureau de la BERD au Maroc, a déclaré “Nous sommes très fiers de déployer notre soutien rapide à l’économie marocaine en nous associant à Bank of Africa- BMCE Group. Cette enveloppe d’investissement est essentielle pour la résilience des petites et moyennes entreprises marocaines et pour le renforcement des échanges commerciaux, qui sont indispensables dans ce contexte de crise mondiale”.

Brahim Benjelloun-Touimi, Administrateur Directeur Général Exécutif de Bank of Africa -BMCE Group a déclaré : « Cette action nouvelle, conduite dans le cadre du partenariat scellé depuis plusieurs années avec la BERD, permettra à Bank of Africa BMCE Group, de renforcer davantage son engagement aux côtés des entreprises marocaines, notamment, l’attention particulière qu’elle porte au refinancement de leurs opérations de Commerce Extérieur, dans un contexte global de tensions sur les marchés en termes de liquidité en devises ».

La pandémie de Covid-19 et ses conséquences économiques représentent un défi sans précédent pour les régions dans lesquelles la BERD investit. La Banque apporte un soutien immédiat aux entreprises touchées. Comme première étape de sa réaction, la Banque a lancé un Programme de Résilience en faveur de ses clients existants dans le cadre de son Enveloppe de Solidarité approuvée le 13 mars par ses actionnaires. En réponse à une forte demande, la BERD prévoit d’augmenter le montant disponible dans le cadre de cette facilité d’urgence.

Bank of Africa -BMCE Group est la troisième banque du Maroc et est coté à la bourse de Casablanca. La banque est partenaire de la BERD depuis 2013, date à laquelle une première ligne de financement de commerce extérieur a été signée.

Le Maroc est un membre fondateur de la BERD et est devenu un pays d’opérations en 2012. À ce jour, la Banque a investi plus de 2.2 milliards d’euros dans le pays à travers 64 projets.