La BH Bank augmente le crédit logement. Une bonne affaire, pour elle-même et ses clients

Hichem Rebai, DG de la BH Bank (Banque de l’habitat), avait signé hier mercredi 26 décembre, un additif modificatif de la convention de l’épargne et du crédit de logement, dont sa banque est spécialiste. La convention introduit surtout une nouvelle catégorie d’épargne logement, dénommée «P» et plafonnée à 30.000 DT côté épargne, et qui augmentera à plus de 200 mille DT le montant du crédit alloué à tout épargnant désireux d’acquérir un logement (Voir détail de la convention).

Une convention, qui améliorera les conditions du crédit logement, mais qui devrait aussi améliorer la liquidité de la banque et ses disponibilités en cash. Ainsi, la BH Bank fait du bien à ses épargnants, et se fait du bien elle-même par la même occasion.

«C’est une catégorie qui permet à l’épargnant d’avoir quatre fois sa mise», précise le DG de la BH Bank à Africanmanager. Et Hichem Rebai de prendre l’exemple d’un épargnant pour logement, qui a une mise de 30 mille DT sur une période 6 années, et qui peut désormais prétendre à un crédit de 120 mille DT, et 120 mille DT supplémentaires en crédit complémentaire, ce qui lui ferait un crédit logement de 240 mille DT, sans compter sa propre mise de 30.000 DT, c’est-à-dire un pouvoir d’achat de 270 mille DT pour l’achat d’un logement.

Et le premier responsable de la banque de préciser que ce crédit aura un taux d’intérêt «qui défie toute concurrence, c’est-à-dire au taux fixe sur toute la période de 5 % pour le crédit principal et de 5,75 % pour le crédit complémentaire », contre 10 % et même plus chez d’autres banques.

Le client créditeur divise ainsi par deux le service de sa dette, avec un taux qui reste le même quelle que soit la fluctuation du taux d’intérêt bancaire et du taux directeur de la BCT. Des intérêts qui sont aussi, en plus, exonérés d’impôts.

Le montant du crédit pourrait même doubler, lorsque le ratio d’endettement du client le permet, et tant que le total du crédit, par exemple pour le client et son conjoint, ne dépasse pas le ratio d’endettement conventionnel, pour ne pas sur-endetter le ménage en question.

Il est aussi à noter que le système de crédit pour logement est transmissible au sein de la famille, et souple aussi. Cela permet, par exemple, une facilité dans le passage d’une catégorie de crédit à l’autre, par simple augmentation de la mise propre en épargne du client, dans le respect de la période de maturité exigée, et prétendre ainsi à un crédit plus important. Ainsi, la banque respectera la logique de l’épargne pour l’acquisition d’un logement.

Une bonne affaire pour les ressources de la banque

Notons que le crédit logement chez la BH Bank est d’une moyenne annuelle de 250 MDT. «L’impact pour la banque sera décalé dans le temps, pour cause de période d’épargne. Sur la classe épargne-logement, l’impact devrait très important pour la banque, et nous mettrons la pression sur le réseau pour y arriver», précise Rebai qui parle de cette convention, comme d’une occasion supplémentaire pour mobiliser plus d’épargne pour les besoins de liquidité grandissants de la banque. «On a besoin que notre assise soit oxygénée en termes de liquidité, et en disponibilité de cash», explique Hichem Rebai.

Et le DG de la BH Bank de préciser à ce sujet que «en termes de ratios, nous resterons aux standards requis. Ne pouvant diminuer le crédit, aussi bien pour l’entreprise que pour les ménages, nous faisons tout pour augmenter nos ressources, en mobilisant le plus possible de liquidités, tout en respectant les exigences de la BCT».

L’épargne logement étant une dynamique d’épargne, d’achat de logement et de construction de logement aussi, cette opération initiée par la BH Bank boostera certainement toutes ces activités, relancera les ventes des promoteurs immobiliers et partant la construction et l’extension de logements, la BH Bank relançant la demande et créant une additionnelle, par le biais de cette convention.