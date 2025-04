La BH Bank modifie ses états financiers de 2024

La BH Bank porte à la connaissance de ses actionnaires et du public que, suite à une réserve formulée par les commissaires aux comptes, les organes de la gouvernance de la banque ont procédé à la modification des états financiers arrêtés au 31/12/2024 en opérant des efforts supplémentaires de provision aboutissant à un résultat net de 70.404 MD et à la levée de la réserve. En dépit de cet effort additionnel de provisionnement, les fondamentaux et les indicateurs de performance demeurent rassurants.

En effet, tous les ratios prudentiels sont largement supérieurs aux ratios réglementaires, soit un ratio de solvabilité global de 14.4% et un ratio Tier One de 12.3%, ce qui démontre la résilience toujours indéniable de la banque face aux évènements externes touchant certains secteurs. En conséquence, les instances de la banque décident de maintenir le principe de distribution de dividendes.