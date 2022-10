La BIAT postule pour l’acquisition de la TFB

Après avoir déclaré infructueux le dernier appel d’offres qui a vu un Fonds d’investissement britannique présenter la meilleure offre, l’État tunisien a sollicité l’intérêt de trois banques privées tunisiennes, nommément la BIAT, l’Amen Bank et l’UBCI pour reprendre les participations de la STB, de la BH et de l’État tunisien dans la TFB ( Tunisian Fotreign Bank) .

Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé à cet effet avec pour date butoir le 26 octobre. La commission concernée a constaté le dépôt d’une seule offre provenant de la BIAT, la première banque du pays aux fondements aussi solides que l’est sa propre notoriété, rapporte notre confrère l’Economiste maghrébin.

La même source rappelle que la BIAT dispose déjà d’un bureau de liaison à Paris et pense que celle-ci « a les moyens de cette acquisition et surtout les ressources pour financer le plan de restructuration et de développement de la TFB dont les fondamentaux sont largement détériorés ».

Se pose cependant la question de l’attitude de l’ACPR (l’autorité de contrôle prudentielle) dont dépend le dénouement de l’opération, menée il est vrai dans des délais aussi courts permettant la présentation d’un business plan conséquent, souligne l’Economiste maghrébin.