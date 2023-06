La BM lance un nouveau cadre de partenariat-pays (CPF) avec la Tunisie

Le Groupe de la Banque mondiale a lancé jeudi un nouveau cadre de partenariat -pays ( CPF) avec la Tunisie visant à appuyer le plan de développement du gouvernement en faveur d’une expansion économique.

D’une durée de cinq ans, le nouveau CPF s’appuie sur le plan de développement 2023-2025 de la Tunisie et sa vision 2035. Il vise trois principaux résultats relatifs à la création d’emplois de qualité par le secteur privé, le renforcement du capital humain, l’amélioration de la résilience au changement climatique et la réduction des émissions de carbone.

Ce CPF met l’accent sur deux thèmes transversaux. Il s’agit du genre et de l’égalité des sexes et de la responsabilité, de la participation et de la confiance, outre la question de la migration.

Doté d’une enveloppe annuelle de 500 millions de dollars, la mise en œuvre du CPF est conjointement par la BM, la Société financière internationale (IFC) et l’ Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA). Des investissements dIFC et des garanties de la MIGA s’ajouteront à cette enveloppe.