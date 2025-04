La BNA « tient son rang parmi les banques de référence de la place »

La Banque Nationale Agricole (BNA) a tenu ce mercredi 30 avril 2025, son Assemblée générale ordinaire, en présence des membres du bureau de l’assemblée, des administrateurs, de la direction générale, des actionnaires ainsi que des invités.

Lors de son allocation, le président du conseil d’administration, Lotfi Hbaieb, a fait savoir qu’« en dépit du contexte économique national et international, la BNA a préservé sa place parmi les banques de référence en Tunisie et demeure une banque résiliente et ce en réalisant les principaux indicateurs de performances ».

Et d’assurer que « Face à une conjoncture difficile, nous continuons à déployer les efforts nécessaires pour le développement de la banque et l’amélioration de sa performance et sa solidité financière et ce à travers une meilleure maîtrise de contrôle interne, la mise en place d’une stratégie de développement adéquate et ce en vue d’assurer le financement des différents opérateurs économiques et de protéger les intérêts des déposants, des créanciers, des actionnaires et du personnel de la banque ».

Des résultats solides et un engagement constant au service de l’économie

La BNA a clôturé l’exercice 2024 avec un bénéfice net de 214MD en progression de 12, 4% par rapport à l’année précédente.

Elle a également affiché des rations de solvabilité de tier 1 et de liquidité qui sont nettement supérieurs aux normes exigées.

Les rendements des actifs et des capitaux propres ROA et ROE se sont élevés respectivement à 1% et 11,6% en 2024 contre 1% et 11,1% en 2023.

Les dépôts de la clientèle ont augmenté ; ils sont passés de 11,887 MD en 2023 à 12,675 MD en 2024, soit une évolution de 6,6%.

Au demeurant, la BNA a préservé son statut de partenaire privilège des entreprises publiques et notamment l’office des céréales.

L’année 2024 a été marquée par la dynamique commerciale de l’ensemble des métiers du groupe notamment la filiale assurance.

En effet, le rapprochement stratégique avec Ami Assurance, constitué il y a 3 ans et donnant naissance récemment à « BNA Assurance », a permis par une grande synergie avec le réseau de la BNA, l’amélioration des résultat individuels et consolidés du groupe, la conquête de nouveaux clients et le développement de multi équipements.

En 2024, la BNA a confirmé pour le cinquième cycle consécutif sa certification à la norme MSI20000 consolidant ainsi que sa position parmi les banques de référence de la place.

La BNA, pilier du financement agricole

La banque a introduit de nouveaux mécanismes et des lignes de financement plus souples et innovantes, afin de mieux répondre aux attentes des agriculteurs et à maintenir son rôle de leader dans le soutien au secteur agricole.

C’est dans ce contexte qu’elle a renforcé son engagement de proximité envers les agriculteurs dans le cadre de son soutien de la campagne agricole 204-2025 en vue de leur faciliter l’accès aux différentes formes de financement dans certains gouvernorats.

L’établissement public a aussi continué à soutenir le développement durable en assumant une responsabilité économique et sociétale et ce à travers le financement de certaines actions d’ordre éducatif, environnemental et social.

Ces résultats ont été réalisés grâce à la conjugaison des efforts des organes d’administration et de direction ainsi que personnel de la banque.

A noter que lors de cette assemblée, un actionnaire a appelé les autres banques publiques à participer et à collaborer avec la BNA afin de soutenir l’Office des Céréales et renforcé ses activités.

Un autre a insisté sur l’importance de relancer les projets immobiliers

affiliés à la BNA et de redoubler les efforts afin de consolider la position de la banque BNA.