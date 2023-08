La bourse clôture la séance de mardi sur une note négative

Le marché a perdu quelques points sur la séance de mardi (-0,04%), terminant à 8896,1 points. Les échanges ont été faibles sur la séance, en l’absence de transactions de bloc, cumulant une enveloppe de 3,2 millions de dinars (MD), d’après l’analyse quotidienne de l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

//Analyse des valeurs :

Le titre Tawasol Group Holding s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du holding appartenant au Groupe CHABCHOUB s’est envolée de 6% à 0,530 D, dans un flux limité de 15 mille dinars. Rappelons que le Groupe Tawasol n’a pas encore publié ses états financiers consolidés au titre des exercices comptables 2021 et 2022, alors que les délais réglementaires ont été largement dépassés.

Après avoir perdu du terrain au terme de la séance de la veille, le titre Carthage Cement a retrouvé des couleurs. L’action de la cimenterie publique a affiché une embellie de 2,7% à 2,260 D. Figurant parmi les valeurs les plus actives de la séance, CC a drainé des échanges de 258 mille dinars.

Le titre Ennakl Automobiles a accusé la plus forte baisse de la séance. L’action du concessionnaire automobile s’est effritée de 4,6% à 10,950 D, dans un flux anémique de mille dinars. La valeur creuse, ainsi, ses pertes annuelles en bourse, le portant à -12,7%.

Victime d’un mouvement de prises de bénéfices, le titre SOPAT a reculé de 2% à 1,950 D et ce, dans un volume de 95 mille dinars. Rappelons que le volailler, propriétaire de la marque MLIHA a affiché un joli parcours boursier sur la semaine écoulée, cumulant une progression de 5,4%.

Le titre Délice Holding a chapeauté le palmarès des volumes. L’action du champion national des produits laitiers s’est légèrement repliée de 0,8% à 13,000 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 712 mille dinars. Les états financiers intermédiaires du holding, arrêtés au 30 Juin 2023, ont fait ressortir un résultat de 31,3 MD, contre 18,2 MD une année auparavant.

