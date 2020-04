La Bourse de Tunis clôture, aujourd’hui, sur un territoire négatif

La Bourse de Tunis a clôturé la séance du mardi, 28 avril 2020, sur un territoire négatif où le Tunindex perd 0,88 % à hauteur de 6 350,30 points dans un volume total 3,145 millions de dinars (MD), selon les données publiées sur son site.

La balance des variations des cours a été marquée par une tendance baissière de 44 valeurs contre 7 valeurs en hausse.

A la hausse, le titre Ciments de Bizerte s’est monnayé à 1,44 dinar(D), tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une montée 2,85%, suivi d’Amen Bank qui a augmenté de 2,77 % à 25,9 D.

Le titre ATTIJARI quant à lui a réalisé un relèvement de 2,72 % à 29,36 D.

Dans le vert, les titres SOKNA et UIB ont gagné respectivement 2,57 % et 2,44 % pour clôturer respectivement à 2,39 D et 17,60 D.

A la baisse, le titre DELICE HOLDING a réalisé une chute de 3 % à 10,67 D, suivi d’ICF qui a réalisé un déclin de 2,99 % 55,79 TND.

Le titre AIR LIQUIDE, quant à lui, a réalisé une détérioration de 2,98 % à 86,83 D.

Dans le rouge, les titres MAGASIN GENERAL et CEREALIS ont réalisé un amoindrissement respectif de 2,97 % et 2,93 % à 27,07 D et 5,95 D.