La Bourse de Tunis clôture la séance de mercredi dans le rouge

La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mercredi en territoire négatif. Le TUNINDEX a perdu 0,17%, à hauteur de 7 135,53 points dans un volume total de 2,139 MD, selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Le titre UNIMED a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,958 MD de ses capitaux à 9,87D, avec une hausse de 1,12%.

A la hausse, le titre SPDIT-SICAF s’est échangé à 8,84D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une montée 2,79%, suivi de SIPHAT qui a augmenté de 2,78%, à 5,54D.

Le titre AETECH a réalisé une hausse de 2,70%, à 0,38 D. Les titres SAM et ASTREE ont gagné respectivement 2,58% et 2,22%, pour clôturer à 3,97D et 46 D.

A la baisse, le titre GIF-FILTER a chuté de 3,38% à 0,57 D, suivi d’ELECTROSTAR qui s’est replié de 2,98% à 1,30 D. Le titre OFFICE PLAST s’est détérioré de 2,45% à 2,38 D.

Les titres TPR et ICF ont baissé respectivement de 2,22% et 1,74% à 4,40 D et 89,90 D.