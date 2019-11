La Bourse de Tunis clôture la séance du vendredi dans le rouge

La Bourse de Tunis a clôturé la séance du vendredi, 15 novembre 2019, sur un territoire négatif. Le TUNINDEX perd 0,05 % à hauteur de 6 990,03 points, dans un volume total de 2,928 millions de dinars (MD), selon l’intermédiare en Bourse, MCP.

A la Hausse, le titre SIAME a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 0,530 MD de ses capitaux à 3,66 dinars(D) avec une variation de 6,08 % suivi de GIF-FILTER qui a augmenté de 4,68 % à 0,67 D. Le titre CELLCOM quant à lui, a réalisé un relèvement de 2,94 % à 3,50 D.

Dans le vert, les titres TUNISIE LEASING et SOTIPAPIER ont gagné respectivement, 2,93 % et 2,73 % pour clôturer à 8,41D et 7,14 D.

A la baisse, le titre MAGASIN GENERAL a réalisé une chute 5,83 % à 25,52 D, suivi par UADH qui a réalisé un déclin de 5,35 % à 1,06 D. Le titre ELECTROSTAR quant à lui a réalisé une détérioration de 4,16 % à 1,61 D.

Dans le rouge également, les titres ICF et ALKIMIA ont baissé respectivement de 2,99 %, à 131,83 D et 41,40 D.