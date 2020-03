La Bourse de Tunis clôture la séance sur un territoire négatif

La bourse de Tunis a clôturé, la séance du vendredi, sur un territoire négatif, le TUNINDEX a perdu 2,77 % à hauteur de 6 623,32 points, dans un volume total 6,481 MD, selon Mena Capital Partners.

A la hausse, le titre BTE s’est monnayé à 9,38 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une montée 2,96%, suivi de BH LEASING qui a augmenté de 2,59 % à 1,58 D. Le titre SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE quant à lui a réalisé un relèvement de 2,47 % à 1,24 D.

Dans le vert, les titres HANNIBAL LEASE et TUNISAIR ont gagné respectivement 2,27 % et 1,58 % pour clôturer à 4,50 D et 0,64 D.

A la baisse, le titre EURO-CYCLE a réalisé une chute de 6,06 % à 17,50 D, tout en réalisant le plus fort volume de la séance, drainant ainsi 1,554 MD de ses capitaux, suivi de ATTIJARI BANK qui a réalisé un déclin de 6 % 27,26 D. Le titre TPR quant à lui a réalisé une détérioration de 5,99 % à 4,08 D.

Dans le rouge, les titres TELNET HOLDING et ICF ont réalisé une baisse respective de 5,97 % et 5,96 % à 7,40 D et 80,68 D.