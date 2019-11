La Bourse de Tunis clôture la séance sur une baisse de 0,09%

La bourse de Tunis a clôturé, la séance du Lundi, sur un territoire négatif. Le TUNINDEX a perdu 0,09 % à hauteur de 7 003.46 points dans un volume total de 2,579 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Le titre ICF a réalisé le plus fort volume de la séance drainant, 0,441 MD de ses capitaux à 135,90 D, soit une baisse de 0,88%.

A la Hausse, Le titre CEREALIS s’est monnayé à 5,35 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une augmentation de 5,94 %, suivi par UADH qui a avancé de 5,55 % à 0,95 D. Le titre SAM quant à lui a réalisé un relèvement de 3,72 % à 3,90 D.

Dans le vert, les titres CELLCOM et ATL ont gagné respectivement, 3,26 % et 2,68% pour clôturer à 3,16 D et 1,53 D.

A la baisse, le titre BTE a réalisé une chute 4,26 % à 8,31 D, suivi par TAWASOL GROUP HOLDING qui a baissé de 3,84 % à 0,25 D. Le titre MONOPRIX quant à lui a réalisé un repli de 2,34 % à 7,90 D.

Dans le rouge, les titres AIR LIQUIDE et ARTES ont réalisé un recul respectif de 2,19 % et 1,94 % à 70,50 D et 5,04 D.