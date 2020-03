La bourse de Tunis clôture mercredi sur un territoire négatif

La bourse de Tunis a clôturé la séance du mercredi sur un territoire négatif où le TUNINDEX a perdu 0,25 % à hauteur de 7 163,22 points dans un volume total 1,942 MD, selon Mena Capital Partners.

Le titre SFBT a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,329 MD de ses capitaux à 21,10 TND avec une hausse de 0,56 %.

A la hausse, le titre TUNINVEST SICAR s’est monnayé à 4,98 TND, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une montée 5,95 %, suivi de OFFICE PLAST qui a augmenté de 5,62 % à 2,44 TND. Le titre SOTETEL quant à lui a réalisé un relèvement de 4,49 % à 5,58 TND

Dans le vert, les titres AETECH et TAWASOL GROUP HOLDING ont gagné respectivement 4,44 % et 4 % pour clôturer à 0,47 TND et 0,26 TND.

A la baisse, le titre ICF a réalisé une chute de 2,99 % à 90,69 TND, suivi de AMEN BANK qui a réalisé un déclin de 2,97 % 28,02 TND. Le titre CELLCOM quant à lui a réalisé une détérioration de 2,97 % à 4,56 TND.

Dans le rouge, les titres SIPHAT et société les Ciments de Bizerte ont réalisé un amoindrissement respectif de 2,90 % et 2,85 % à 6,02 TND et 1,36 TND.